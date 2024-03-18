Сабанова (Барабанова) Акилина (Акулина) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиС 1940 по 1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1892 ст.
Дочь: Хомякова (Сабанова) Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Св-во выдано 12.05.1947 На памятнике кладбища_1890гр
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Св-во выдано 10.11.1938
Рождение ребёнка
02.02.1899 ст.
Дочь: (Сабанова) Агапия Павловна
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.
Сын: Сабанов Степан (Стефан) Павлович
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
02.11.1907 ст.
Дочь: Расторгуева (Сабанова) Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Св-во выдано 14.02.1939
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович
Смерть
С 1940 по 1949