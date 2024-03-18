Сабанова (Барабанова) Акилина (Акулина) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанова (Барабанова) Акилина (Акулина) Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

С 1940 по 1949

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Барабанов Пётр Макаров

Мать: Барабанова Матрёна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
25.11.1890 ст.

Сын: Сабанов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
22.04.1892 ст.

Дочь: Хомякова (Сабанова) Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Св-во выдано 12.05.1947 На памятнике кладбища_1890гр
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Сын: Сабанов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Св-во выдано 10.11.1938
Рождение ребёнка
02.02.1899 ст.

Дочь: (Сабанова) Агапия Павловна

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.

Сын: Сабанов Степан (Стефан) Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.

Сын: Сабанов Матвей Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1907 ст.

Дочь: Расторгуева (Сабанова) Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Св-во выдано 14.02.1939
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Сын: Сабанов Василий Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.

Сын: Сабанов Николай Павлович

Отец ребёнка: Сабанов Павел Михайлович

Смерть
С 1940 по 1949

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