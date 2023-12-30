Гвоздев Василий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гвоздев Василий Васильевич

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился Неизвестно, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

умер Неизвестно

Супруги
Гвоздева Агафья СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Гвоздева Анна Васильевна01.02.1876 ст. г.р.
Гвоздев Пиман Васильевич26.08.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева Агафья Семёновна

Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.

Дочь: Гвоздева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гвоздева Агафья Семёновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.

Сын: Гвоздев Пиман Васильевич

Мать ребёнка: Гвоздева Агафья Семёновна

Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Смерть
Неизвестно

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