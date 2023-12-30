Гвоздев Василий Васильевич
мужской, родился Неизвестно, Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
умер Неизвестно
Супруги
Гвоздева Агафья СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Гвоздева Анна Васильевна01.02.1876 ст. г.р.
Гвоздев Пиман Васильевич26.08.1887 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1876 ст.
Дочь: Гвоздева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гвоздева Агафья Семёновна
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.
Мать ребёнка: Гвоздева Агафья Семёновна
Михеево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно