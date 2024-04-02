Сидорова (Цаюкова) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цаюков Тимофей
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Григорий Терентьевич
село Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно