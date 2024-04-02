Сидорова (Цаюкова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Цаюкова) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цаюков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Григорий Терентьевич

село Ново-Васильевка, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно
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