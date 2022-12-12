Евдокия Антипова?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: ?Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Васильев?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Василий Алексеев?
Отец ребёнка: Алексей Васильев?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Алексеев?
Отец ребёнка: Алексей Васильев?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Васильев?
Смерть
Неизвестно