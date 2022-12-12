Евдокия Антипова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Антипова?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: ?Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Васильев?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Василий Алексеев?

Отец ребёнка: Алексей Васильев?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Алексеев?

Отец ребёнка: Алексей Васильев?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильев?

Смерть
Неизвестно
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