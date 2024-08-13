Берестнева (Берестнева) Анна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Берестнева) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Берестнева) Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Берестнева) Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Берестнев Григорий Антонович
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Берестнева) Агрипина Антоновна
Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович