Берестнева (Берестнева) Анна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнева (Берестнева) Анна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Берестнева) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Берестнева) Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Берестнев Петр Антонович

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Берестнева) Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Берестнев Григорий Антонович

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Берестнева) Агрипина Антоновна

Отец ребёнка: Берестнев Антон Петрович

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