Пятницкая Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1931
Сын: Пятницкий Тадеуш Витольдов
Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов
Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно