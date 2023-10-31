Пятницкая Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1931

Сын: Пятницкий Тадеуш Витольдов

Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Ержи - Юрэк Витольдов

Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятницкий Януш Витольдов

Отец ребёнка: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятницкий Витольд (Виктор) Альбинов

Смерть
Неизвестно
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