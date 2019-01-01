Чеснокова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1986

Сын: Чесноков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
16.04.1991

Сын: Чесноков Максим Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Виктор Михайлович

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