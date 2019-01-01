Чеснокова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1986
Сын: Чесноков Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
16.04.1991
Сын: Чесноков Максим Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Михаил Викторович
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно