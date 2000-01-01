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Султанов Ренат
Султанов Ренат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Безянова) Зиля
Дети
(Султанова) Лиана
(Султанова) Ралина
Добавил:
ЛБ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена:
Зиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Лиана
Мать ребёнка:
Зиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ралина
Мать ребёнка:
Зиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Зиля
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