Лейко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лейко) Раиса
Отец ребёнка: Лейко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Владимир
Отец ребёнка: Лейко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Михаил
Отец ребёнка: Лейко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко Михаил