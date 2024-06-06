Лейко Анна Около 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лейко) Раиса

Отец ребёнка: Лейко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Владимир

Отец ребёнка: Лейко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Михаил

Отец ребёнка: Лейко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко Михаил

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