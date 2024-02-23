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Цветков Иоанн Хрисанфов

Место рождения

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Цветков Хрисанф

Мать: не указана

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Евдокия Димитриевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Цветков Ксанфий Иоаннович

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Цветков Николай Иоаннович

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Цветкова Мария Иоанновна

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Цветкова Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха

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