Цветков Иоанн Хрисанфов
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Цветков Хрисанф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Цветков Ксанфий Иоаннович
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Цветков Николай Иоаннович
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Цветкова Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Цветкова Евдокия Димитриевна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Соболиха