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Бурова Матрена Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.08.1888

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Феодора Петровна

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Феодор Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1879

Сын: Буров Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1880

Сын: Буров Андрей Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1884

Сын: Буров Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1886

Сын: Буров Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Буров Петр Петрович

Смерть
27.08.1888
Причина смерти: Чахотка

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