Бурова Матрена Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.08.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Феодора Петровна
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1879
Сын: Буров Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1880
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1884
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Отец ребёнка: Буров Петр Петрович
Смерть
27.08.1888
Причина смерти: Чахотка