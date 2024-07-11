Халиуллина Шимсыбану
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халиуллин Хазиахмет
Рождение ребёнка
21.02.1903 ст.
Дочь: Абдулгазизова (Халиуллина) Маймуна
Отец ребёнка: Халиуллин Хазиахмет
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
Неизвестно