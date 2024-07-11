Халиуллина Шимсыбану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина Шимсыбану

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиуллин Хазиахмет

Рождение ребёнка
21.02.1903 ст.

Дочь: Абдулгазизова (Халиуллина) Маймуна

Отец ребёнка: Халиуллин Хазиахмет

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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