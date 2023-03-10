Шилова София Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова София Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1913

Сын: Шилов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович

Москва, город федерального значения Москва
Крещение Церковь Космы и Дамиана на улице Гончарной (бывшая Таганская слобода).
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шилов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Алексей

Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Александр Никитович

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