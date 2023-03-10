Шилова София Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1913
Сын: Шилов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович
Москва, город федерального значения Москва
Крещение Церковь Космы и Дамиана на улице Гончарной (бывшая Таганская слобода).
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович
Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Алексей
Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Александр Никитович
Бракосочетание
Неизвестно