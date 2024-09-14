Мутыхляев Андрей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМутыхляев Андрей Кондратьевич

Мутыхляев Андрей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мутыхляев Кондрат Никифорович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Жена: Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукьяновна

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Коробейникова (Мутыхляева) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1864 ст.

Дочь: Мутыхляева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукьяновна

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Шарова (Мутыхляева) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукьяновна

Бугуртак, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.09.1917
умер от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.