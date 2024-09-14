Мутыхляев Андрей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти14.09.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Мутыхляев Кондрат Никифорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Коробейникова (Мутыхляева) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1864 ст.
Дочь: Мутыхляева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукьяновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Шарова (Мутыхляева) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Мутыхляева (Попкова) Евдокия Лукьяновна
Смерть
14.09.1917
умер от старости