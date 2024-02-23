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Аникеев Андрей Иванович
Аникеев Андрей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1994
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Аникеева Нина Николаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1994
Отец: не указан
Мать:
Аникеева Нина Николаевна
Смерть
2011
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