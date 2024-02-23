Аникеев Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеев Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1994

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1994

Отец: не указан

Мать: Аникеева Нина Николаевна

Смерть
2011
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