Петрищев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрищев Афанасий

Петрищев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Ральченко (Петрищева) Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Петрищев Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.