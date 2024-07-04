Петрищев Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Ральченко (Петрищева) Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Петрищев Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Петрищева (Еремеева) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно