Иоаким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоаким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоаким (ок. 1640 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Екатерина Ивановна. Дети: Василий, священник. Дементий, священник. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1666

Сын: Василий Иоакимов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1670

Сын: Дементий Иоакимов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1674

Сын: Иван Иоакимов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Смерть
Неизвестно

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