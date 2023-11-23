Иоаким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоаким (ок. 1640 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Екатерина Ивановна. Дети: Василий, священник. Дементий, священник. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1666
Сын: Василий Иоакимов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Василий Иоакимович (1666 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил священником в том же селе. Жена его Ксения Моисеевна (1661-?). Дети: Иван, дьячок.... Показать все
Рождение ребёнка
1670
Сын: Дементий Иоакимов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Дементий Иоакимович (1670 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. С 1705 года — священник села Красного Рыбинского уезда2 . В 1715 году по указу епископа ... Показать все
Рождение ребёнка
1674
Сын: Иван Иоакимов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Иван Иоакимович (1674 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Иоакима. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: РГАДА ф.350 оп.1 д.483 РГАД... Показать все
Смерть
Неизвестно