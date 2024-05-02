Негуляева (Кулько) Раиса Парфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негуляева (Кулько) Раиса Парфирьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
18.10.1946

Дочь: Захарцева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Негуляев Александр Семенович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Негуляев Александр Семенович

Смерть
2019

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