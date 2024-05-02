Негуляева (Кулько) Раиса Парфирьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
18.10.1946
Дочь: Захарцева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Негуляев Александр Семенович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Негуляев Александр Семенович
Смерть
2019