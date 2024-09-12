Красильникова Ирина Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Красильников Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Евфимович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_11.02.1883_крещение-17.02.1901 пол_М_ запись - 22 род. Евфимий в деревня Романово у крестьянин Красильников Иван Евфимов и законная жена Ир... Показать все
Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 22
Смерть
Неизвестно