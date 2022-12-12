Воронов Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
28.04.1928
Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.03.1930
Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна
Сясьские Рядки, Изсадская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Белова Нонна Ивановна
Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна
Борисова Горка, Михайловская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Степанова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна
Крещение
Неизвестно
Крестные - Анна Кузьминична Воронова, Федор Кузьмич Воронов
Смерть
1964