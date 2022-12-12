Воронов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронов Иван Кузьмич

Воронов Иван Кузьмич

avatar

Место рождения

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Воронов Кузьма Филиппович

Мать: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.04.1928

Жена: Воронова Феофания Александровна

Некоуз, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.03.1930

Сын: Воронов Борис Иванович

Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна

Сясьские Рядки, Изсадская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Белова Нонна Ивановна

Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна

Борисова Горка, Михайловская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Степанова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Воронова Феофания Александровна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Крестные - Анна Кузьминична Воронова, Федор Кузьмич Воронов
Смерть
1964
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close