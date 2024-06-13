Демидов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1882
Дата смерти1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1905
Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1910
Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна
Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1912
Дочь: Демидова Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Демидов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна
Смерть
1963