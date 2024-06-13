Демидов Андрей Александрович 10.12.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1882

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Разина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Демидов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1910

Сын: Демидов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1912

Дочь: Демидова Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Демидов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Демидова (Разина) Анна Михайловна

Смерть
1963

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