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Дарья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1834 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.176.Оп.1.Д.632
Рождение ребёнка
1832

Сын: Давыдов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Давыдов Виктор Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Давыдов Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Давыдова) Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Давыдова) Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Давыдова) Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Давыдова) Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Давыдова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович

Смерть
Неизвестно

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