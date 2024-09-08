Дарья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1834 г. Соликамский уезд, с. Майкорское | ГКУ ГАПК Ф.176.Оп.1.Д.632
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Давыдова) Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Давыдова) Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Давыдова) Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Давыдова) Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Давыдова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Давыдов Ефим Филиппович
Смерть
Неизвестно