Крючкова Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1880
Дочь: Колесникова (Маркина) Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Крючков/Маркин Сергей Андреевич
Кипячка, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно