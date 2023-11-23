Дунаева (Салова) Марья (Мария) Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.09.1884
Дата смерти29.12.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
по информации из родового дерева Алексея Дунаева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1905
Сын: Дунаев Петр Петрович
Отец ребёнка: Дунаев Петр Васильев
Рождение ребёнка
30.04.1912
Отец ребёнка: Дунаев Петр Васильев
Смерть
29.12.1942
согласно данным родового дерева Алексея Дунаева