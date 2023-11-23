Дунаева (Салова) Марья (Мария) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаева (Салова) Марья (Мария) Николаевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.09.1884

Дата смерти

29.12.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

по информации из родового дерева Алексея Дунаева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Петр Васильев

Рождение ребёнка
12.05.1905

Сын: Дунаев Петр Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Васильев

Рождение ребёнка
30.04.1912

Сын: Дунаев Василий Петрович

Отец ребёнка: Дунаев Петр Васильев

Смерть
29.12.1942
согласно данным родового дерева Алексея Дунаева

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