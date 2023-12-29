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Свешников Калина Васильевич

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Свешников Василий Гаврилович

Мать: Свешникова (Долгодворова) Евдокия Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761

Жена: Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Свешникова) Пелагея Калиновна

Мать ребёнка: Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Свешникова) Ксения Калиновна

Мать ребёнка: Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна

Смерть
После 1800

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