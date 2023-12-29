Свешников Калина Васильевич
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Свешникова) Пелагея Калиновна
Мать ребёнка: Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Свешникова) Ксения Калиновна
Мать ребёнка: Свешникова (Ляшкова) Стефанида Авдеевна
Смерть
После 1800