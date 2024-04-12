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Горохова Нелида Садохина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Садохин Агей Власович

Мать: Садохина Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горохов Григорий Ильич

Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Горохов Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Горохов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.01.1862

Сын: Горохов - Корнюхин Максим Ильич

Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Смерть
Неизвестно
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