Горохова Нелида Садохина
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Садохин Агей Власович
Мать: Садохина Федора
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Рождение ребёнка
17.01.1862
Сын: Горохов - Корнюхин Максим Ильич
Отец ребёнка: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно