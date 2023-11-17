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Тюрин Андрей Валерьевич
Тюрин Андрей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Мужской
Отец
Тюрин Валерий Алексеевич
1955 г.р.
Мать
Муреева Ирина Леонидовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Тюрин Валерий Алексеевич
Мать:
Муреева Ирина Леонидовна
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