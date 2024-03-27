Рашитов Габдельвагап Габдрауфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашитов Габдельвагап Габдрауфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Рашитов Габдерауф (Габдрауф)

Мать: Рашитова Бибиямал

Бракосочетание
1931

Жена: Рашитова Минзифа Зигянгировна

Таймасовский с/с
Рождение ребёнка
18.04.1932

Дочь: Аюпова Мусфира

Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна

д.Зяк-Ишметово Мелеузовский р-н БАССР
Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Азимбаева Мавдуда

Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна

Рождение ребёнка
17.09.1941

Сын: Рашитов Данил Габдельвагапович

Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Смерть
13.08.1968
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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