Рашитов Габдельвагап Габдрауфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти13.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Рашитов Габдерауф (Габдрауф)
Мать: Рашитова Бибиямал
Бракосочетание
1931
Таймасовский с/с
Рождение ребёнка
18.04.1932
Дочь: Аюпова Мусфира
Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна
д.Зяк-Ишметово Мелеузовский р-н БАССР
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Азимбаева Мавдуда
Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна
Рождение ребёнка
17.09.1941
Сын: Рашитов Данил Габдельвагапович
Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна
Рождение ребёнка
14.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рашитова Минзифа Зигянгировна
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Смерть
13.08.1968
Похороны
Неизвестно