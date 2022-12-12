Русецкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкая ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Русецкий Иосиф Лукиянов

Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Русецкий Василий Лукиянов

Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Лукиянова

Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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