Русецкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Русецкий Василий Лукиянов
Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Лукиянова
Отец ребёнка: Русецкий Лукиян Матвеев
Смерть
Неизвестно