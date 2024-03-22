Шуртаков Александр Вениаминович
Место рождения
Дата рождения07.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950
Рождение ребёнка
04.03.1981
Сын: Шуртаков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шуртакова Ирина
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Шуртакова Ирина
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шуртакова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуртакова Ирина
Место жительства
Неизвестно