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Шуртаков Александр Вениаминович

Место рождения

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1950

Отец: Шуртаков Вениамин Иванович

Мать: Шуртакова Александра Ивановна

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.03.1981

Сын: Шуртаков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шуртакова Ирина

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Шуртакова Ирина

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шуртакова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуртакова Ирина

Место жительства
Неизвестно
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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