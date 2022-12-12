Горохов Сергей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Сергей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1908

Дата смерти

14.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Раиса Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1944
погиб на фронте ВОВ
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