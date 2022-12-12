Горохов Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1908
Дата смерти14.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Раиса Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1944
погиб на фронте ВОВ