Павел Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Левин Максим Тимофеев
Мать: Васса Елисеева
Рождение ребёнка
09.05.1841
Сын: Николай
Мать ребёнка: Афанасья Иванова
Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Настасья Павлова
Мать ребёнка: Афанасья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Павлова
Мать ребёнка: Афанасья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аграфена Павлова
Мать ребёнка: Афанасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасья Иванова
Смерть
Неизвестно