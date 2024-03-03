Павел Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Левин Максим Тимофеев

Мать: Васса Елисеева

Рождение ребёнка
09.05.1841

Сын: Николай

Мать ребёнка: Афанасья Иванова

Лукино, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Настасья Павлова

Мать ребёнка: Афанасья Иванова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Павлова

Мать ребёнка: Афанасья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аграфена Павлова

Мать ребёнка: Афанасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасья Иванова

Смерть
Неизвестно
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