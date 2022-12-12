Постников Пимен Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Постникова Евдокия Пименовна
Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Постников Степан Пименович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно