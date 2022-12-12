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Постников Пимен Иоаннов

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Место рождения

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Постников Иван Лаврентьев

Мать: Постникова Фекла Борисова

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Постникова Евдокия Пименовна

Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1863

Сын: Постников Максим Пименов

Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1864

Сын: Постников Иван Пименович

Мать ребёнка: Постникова Афанасия Алексеева

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1872

Сын: Постников Степан Пименович

Мать ребёнка: не указана

Ыб, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Афанасия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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