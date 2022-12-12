Семагина (Алексеева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина (Алексеева) Мария Васильевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Семагин Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.03.1915

Сын: Семагин Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.06.1919

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Евфимий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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