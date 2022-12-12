Семагина (Алексеева) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1910
Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1915
Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1919
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Семагин Евфимий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно