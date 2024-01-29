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Леванян Нина Овсеповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леванян Иордан Левонович

Рождение ребёнка
24.01.2001

Сын: Леванян Левон Иорданович

Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович

Рождение ребёнка
09.04.2003

Дочь: Леванян Армине Иордановна

Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович

Рождение ребёнка
03.01.2012

Сын: Леванян Андреас Иорданович

Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович

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