Леванян Нина Овсеповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.2001
Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович
Рождение ребёнка
09.04.2003
Дочь: Леванян Армине Иордановна
Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович
Рождение ребёнка
03.01.2012
Сын: Леванян Андреас Иорданович
Отец ребёнка: Леванян Иордан Левонович