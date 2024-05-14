Иванов Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Аркадий

Иванов Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1945

Дочь: Жуйкова (Веретенникова) Елизавета Аркадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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