Иванов Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1945
Дочь: Жуйкова (Веретенникова) Елизавета Аркадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Удмуртский Караул, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно