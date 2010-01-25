Власенко (Анисимова-Самойленко-Алейкина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1923
Дата смерти25.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.951
Сын: Власенко Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Власенко Александр Михайлович
Рождение
10.02.1923
Отец: Анисимов Михаил
Мать: Анисимова Агафья
Бракосочетание
1939
Муж: Самойлов Константин
Кощаково, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Самойлова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Самойлов Константин
Рождение ребёнка
01.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власенко Александр Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Приютово, Кощаковская волость, Казанский уезд
Смерть
25.01.2010