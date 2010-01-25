Власенко (Анисимова-Самойленко-Алейкина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко (Анисимова-Самойленко-Алейкина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1923

Дата смерти

25.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.951

Сын: Власенко Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Власенко Александр Михайлович

Рождение
10.02.1923

Отец: Анисимов Михаил

Мать: Анисимова Агафья

Бракосочетание
1939

Муж: Самойлов Константин

Кощаково, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Самойлова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Самойлов Константин

Рождение ребёнка
01.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власенко Александр Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власенко Александр Михайлович

Приютово, Кощаковская волость, Казанский уезд
Смерть
25.01.2010
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