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Паршин Петр Ефимович
Паршин Петр Ефимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
1821
Пол
Мужской
Отец
Паршин Ефим Ермилович
Мать
Паршина Ефросинья
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Паршин Ефим Ермилович
Мать:
Паршина Ефросинья
Смерть
1821
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