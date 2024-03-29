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Паршин Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Паршин Ефим Ермилович

Мать: Паршина Ефросинья

Смерть
1821
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