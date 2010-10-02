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Потапов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1944

Дата смерти

02.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Потапов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.07.1972

Сын: Потапов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Смерть
02.10.2010
Пермь, Пермский, Пермский край
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