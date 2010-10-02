Потапов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1944
Дата смерти02.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1969
Мать ребёнка: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
08.07.1972
Сын: Потапов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2010
Пермь, Пермский, Пермский край