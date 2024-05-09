Данилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Нина

Рождение ребёнка
07.07.1951

Дочь: Соловьёва (Данилова) Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Нина

Смерть
Неизвестно

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