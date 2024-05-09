Данилов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Нина
Рождение ребёнка
07.07.1951
Дочь: Соловьёва (Данилова) Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Нина
Смерть
Неизвестно