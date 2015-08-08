Войтишко (Неизвестная) Анастасия Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишко (Неизвестная) Анастасия Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Грецкова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Войтишко Николай Пименович

Рождение ребёнка
01.06.1941

Сын: Войтишко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Войтишко Николай Пименович

по паспрорту 01.06, а по факту - 22.06
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтишко Николай Пименович

Смерть
Неизвестно
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