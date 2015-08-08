Войтишко (Неизвестная) Анастасия Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Грецкова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Войтишко Николай Пименович
Рождение ребёнка
01.06.1941
Сын: Войтишко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Войтишко Николай Пименович
по паспрорту 01.06, а по факту - 22.06
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно