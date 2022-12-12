Веселов Николай Ильич
Место рождения
Дата рожденияС 1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880
Отец: Веселов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Веселов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Веселова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Веселова Полина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
01.12.1930
Дочь: Веселова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Мария Хоритоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веселова Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Мария Хоритоновна