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Веселов Николай Ильич

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Место рождения

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

С 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880

Отец: Веселов Илья

Мать: не указана

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1920

Сын: Веселов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Веселова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Веселова Полина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1930

Дочь: Веселова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Мария Хоритоновна

Карзукино, Бельский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веселова Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Мария Хоритоновна

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