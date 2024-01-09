Тахир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pashayev Tofig Pasha Oglu

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aygun

Грузия
Рождение ребёнка
30.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aygun

Тбилиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
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