Плетенев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетенев Николай

Плетенев Николай

avatar

Место рождения

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Плетенёв Павел

Мать: Параскева

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Образование
Неизвестно
Земское классное училище
Работа или профессия
Неизвестно
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
крестьянин (госуд.)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close