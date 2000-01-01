Плетенев Николай
Место рожденияс. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Плетенёв Павел
Мать: Параскева
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Образование
Неизвестно
Земское классное училище
Работа или профессия
Неизвестно
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
крестьянин (госуд.)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно