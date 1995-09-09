Быстроумов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1927
Дата смерти09.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1944
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1951
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1951 по 1995
Смерть
09.09.1995