Быстроумов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстроумов Павел Алексеевич

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Место рождения

Выборково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1927

Дата смерти

09.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Выборково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1941 по 1944
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1951
Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
С 1951 по 1995
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
09.09.1995
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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