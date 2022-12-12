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Филимонов Фёдор Тихонович
Филимонов Фёдор Тихонович
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Место рождения
Сотницкий
, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
1892 ст.
Дата смерти
1895 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сотницкий
, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1895 ст.
Сотницкий
, Острогожский уезд, Воронежская губерния
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