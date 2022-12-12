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Филимонов Фёдор Тихонович

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Место рождения

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1895 ст.
Сотницкий, Острогожский уезд, Воронежская губерния
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