Егоров Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1974
Отец: Егоров Алексей Владимирович
Мать: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.2000
Сын: Егоров Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
21.12.2007
Дочь: Егорова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
03.04.2009
Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Юлия Викторовна