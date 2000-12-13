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Егоров Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1974

Отец: Егоров Алексей Владимирович

Мать: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.2000

Сын: Егоров Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
21.12.2007

Дочь: Егорова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
03.04.2009

Сын: Егоров Данил Евгеньевич

Мать ребёнка: Егорова Юлия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Юлия Викторовна

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