Котельникова Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Савельев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Владимир

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Савельева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Савельев Владимир

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