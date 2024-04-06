Котельникова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Савельев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Владимир
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Савельева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Савельев Владимир