Масрура
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зиянгареева) Мостура
Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Зиянгареев Шайхетдин
Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей
Рождение ребёнка
19.10.1910
Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей
Смерть
1930