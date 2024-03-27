Масрура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масрура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зиянгареева) Мостура

Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиянгареев Сахабетдин

Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей

Рождение ребёнка
1906

Сын: Зиянгареев Шайхетдин

Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей

Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Зиянгареев Фатхулбаян

Отец ребёнка: Зиянгареев Жихангрей

Смерть
1930

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