Матушкина Дарья Герасимова
Место рожденияФыры (Антиповская 2-я), Слободской район и город Слободской, Кировская область
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Фыры (Антиповская 2-я), Слободской район и город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефремова Марья Харитонова
Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ефремова Анна Харитонова
Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Ефремов Яков Иевов
Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно