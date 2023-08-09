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Матушкина Дарья Герасимова

Место рождения

Фыры (Антиповская 2-я), Слободской район и город Слободской, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Фыры (Антиповская 2-я), Слободской район и город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефремова Марья Харитонова

Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ефремова Анна Харитонова

Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Ефремов Яков Иевов

Отец ребёнка: Ефремов Иев Харитонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иев Харитонов

Смерть
Неизвестно
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